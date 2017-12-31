Холодает: на Южный Урал вернулась зима

В Челябинской области началось похолодание: если днем 30 декабря в ряде территорий, включая областной центр, отмечались положительные температуры, то сегодня не всей территории региона установился прочный «минус».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем на Южном Урале ожидается от 2 до 7 градусов мороза, в низинах – до минус 12. Ночью температура понизится до минус 11 – минус 16, в низинах – до минус 21. Завтра днем ожидается от 4 до 9 мороза.

Согласно прогнозу синоптиков, возвращения плюсовых температур в январе не ожидается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.12.17

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