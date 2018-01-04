С глаз долой: в Карабаше обезглавили «рутениевую» Снегурочку

В Карабаше неизвестные раскурочили ледовый городок.

Как уже сообщал «Новый День» , скандал вокруг новогодних скульптур разгорелся после публикаций фотографий Снегурочки в соцсетях.

Вместо привычной внучки Деда Мороза на главной площади Карабаша поселилась широкоплечая, краснолицая тетка в грязном костюме с выпученными глазами.

Горожане обрушились с критикой на чиновников, заявив, что власти в очередной раз сэкономили на жителях. Другие предположили, что внешность сказочных персонажей изменилась под действием радиоактивного изотопа рутения, выброс которого зафиксировали на Южном Урале минувшей осенью.

Мэр Карабаша Олег Буданов поспешил отчитаться, что администрация не будет оплачивать работу подрядчику, а в следующем году ледовый городок построят с учетом мнения горожан.

Впрочем, «экстравагантные скульптуры» простояли на аллее Ветеранов недолго. Вскоре после открытия нашумевшего городка неизвестные обезглавили Снегурочку, разгромили трон Деда Мороза, изувечили самого волшебника, снеговиков и повредили другие элементы городка.

Карабашцы заподозрили в вандализме создателя ледяных фигур, решив, что мастер оторвался на краснолицей тетке, узнав, что не получит за нее ни копейки.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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