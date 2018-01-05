Шестилетний южноуралец угодил в больницу, скатившись с горки

Шестилетний коркинец попал в больницу после катания с горки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четвертый день наступившего года доставил множество забот спасателям Коркино.

Так, около 17:00 бойцы ПСЧ №37 выехали по вызову в один из многоквартирных домов, расположенных по улице Цвиллинга. Спасателям сообщили, что в квартире осталась одна девочка, которой не исполнилось и двух лет. Когда родители вышли на лестничную клетку, ребенок захлопнул дверь и закрыл нижний замок. В итоге, чтобы взрослые смогли попасть в квартиру, пришлось отжимать дверь.

В тот же день ЧП произошло в ледовом городке на площади имени Ленина. Шестилетний мальчик неудачно скатился с горки, ударившись головой о лед, пишет «Горняцкая правда». Ребенка доставили в больницу с ушибленной раной лба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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