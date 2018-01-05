«Поматросил и бросил»: челябинцы нашли под окном секс-куклу

Жители Челябинска наткнулись на резиновую куклу у стены многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», секс-игрушку заметили жители Металлургического района. Фото необычной находки появилось в социальных сетях.

Челябинцы развернули активное обсуждение резиновой женщины. «Надоела старая, новенькую, молоденькую захотел», – заметила одна из участниц группы. «Поругались, ушла она», – не согласился другой горожанин.

«Поматросил – и бросил», – возмутилась еще одна челябинка. «Он ее в магазин просто отправил за дошиком, не дошла», – не согласилась другая горожанка. «Деньги отобрали, раздели... Во райончик», – отметила ее собеседница. «Не дайте ей замерзнуть! Мужчины вы или нет?» – обратились челябинки к представителям сильного пола.

Однако, как оказалось, к этому моменту странную находку уже кто-то убрал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.01.18

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