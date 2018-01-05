Челябинец устроил стрельбу во дворе

В Челябинске бывший заключенный открыл огонь из ружья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, инцидент произошел в одном из дворов по улице Дружбы в Металлургическом районе города.

Информация о том, что на улице слышна стрельба, поступила в центр оперативного управления Росгвардии в ночь на 4 января. Бойцы ППС, прибывшие по указанному адресу обнаружили в одном из дворов мужчину с охотничьим ружьем в руках. Заметив стражей порядка, он выбросил оружие и попытался скрыться, однако был задержан бойцами Росгвардии.

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый житель Металлургического района. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Теперь челябинцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.01.18

Сидите дома: на Южном Урале вновь продлили действие режима «черного неба». / «Поматросил и бросил»: челябинцы нашли под окном секс-куклу. / Шестилетний южноуралец угодил в больницу, скатившись с горки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»