На Южном Урале температура опустится ниже минус тридцати

В Челябинской области ожидается самая холодная ночь новогодних каникул.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ближайшую ночь ожидается малооблачная погода, без осадков, местами изморозь, туманы. Температура воздуха -21, -26 градусов по Цельсию, на юге – до 33 градусов мороза.

Днем синоптики обещают также малую облачность, без осадков, местами изморозь, утром туманы. Температура -11, -16, в низинах до 23 градусов мороза, в горах – 2-7 градусов ниже нуля. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Челябинске малооблачно, без осадков. Температура ночью -22, -24, днем – 12-14 градусов ниже нуля.

Отметим, что суббота обещает стать самым холодным днем новогодних каникул: уже днем в Рождество, 7 января, столбик термометра начнет движение вверх, и к понедельнику может за 10-градусную отметку, приблизившись к -6 градусам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.01.18

Челябинец устроил пальбу во дворе. / Сидите дома: на Южном Урале вновь продлили действие режима «черного неба». / «Поматросил и бросил»: челябинцы нашли под окном секс-куклу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»