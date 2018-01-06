Шестилетний южноуралец пострадал в лобовом ДТП

Шестилетний ребенок пострадал в аварии в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел неподалеку от поселка Северный в Сосновском районе.

Причиной ДТП стала небрежность 62-летнего челябинца. Пенсионер ехал на автомобиле «ТагАЗ» на летней резине. В результате машину занесло. Не справившись с управлением, южноуралец вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Камри».

Как сообщает U24, в японском автомобиле находились женщина с 6-летним ребенком. Оба получили тяжелые травмы. Их пришлось госпитализировать.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливают сотрудники отдела ГИБДД Сосновского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.01.18

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