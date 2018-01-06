Челябинцы поймали карманника в маршрутке

Пассажиры челябинской маршрутки поймали карманника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 4 января.

В маршрутном такси, следовавшем по территории Тракторозаводского района Челябинска, злоумышленник похитил из сумки 66-летней горожанки кошелек с деньгами, причинив ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Свидетелями преступления стали ехавшие в маршрутке пассажиры, которые не остались равнодушными к произошедшему, задержали подозреваемого в совершении кражи и удерживали его до приезда полицейских.

Получив сообщение о преступлении, на место происшествия выехали оперуполномоченные отдела уголовного розыска управления МВД по Челябинску, специализирующиеся на раскрытии карманных краж и краж, совершаемых из ручной клади.

Прибывшие на место происшествия полицейские, установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель города Челябинска. Подозреваемый был доставлен в районный отдел полиции по месту совершения преступления.

В отделе полиции «Тракторозаводский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Похищенное имущество возвращено владелице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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