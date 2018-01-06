В Челябинске столкнулись легковушка и маршрутка: пятеро пострадавших

В центре Челябинска в ДТП столкнулись иномарка и маршрутка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня в 12:50 в районе ТРК «Родник».

Столкнулись микроавтобус «Фиат», следовавший по маршруту №128, и автомобиль «Рено Логан».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в аварии пострадали водители транспортных средств и три пассажира маршрутки. Серьезные повреждения получили и автомобили: у обоих буквально разворотило переднюю часть. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Рено», пытавшийся повернуть через две сплошные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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