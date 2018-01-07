В части под Пермью погиб южноуралец-срочник

В Пермском краю погиб солдат-срочник из Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек, прослуживший 6 месяцев, был найден мертвым в казарменной душевой в поселке Сокол 5 января. Военнослужащему, призванному из Магнитогорска, было 20 лет.

«Он хотел контракт подписать, – цитирует 59.ru сестра магнитогорца. – Его недавно перевели из одного подразделения в другое вместе с еще одним парнем. Он угрожал моему брату, говорил, что тот слишком много выделывается. Брат позавчера звонил. Рассказывал, что ему все нравится, но чувствует: ему скоро конец. А вчера его нашли в душевой». При этом поза, в которой был найден южноуралец, вызывает сомнения в том, что молодой человек добровольно расстался с жизнью, утверждает сестра погибшего.

Отметим, что это не первый случай гибели в воинской части срочника из Челябинской области. В апреле минувшего года здесь же нашли мертвым солдата-срочника из Карталов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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