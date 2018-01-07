В Челябинскую область движутся метели

Южноуральцев предупредили о надвигающихся метелях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 8 января, погоду в регионе будет определять атмосферный фронт высокого давления.

На Южном Урале ожидается повышенная облачность, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный, в большинстве районов метели, снежные заносы. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12-17 градусов, в низинах до -23, днем – 4-9 градусов ниже нуля.

«В результате ухудшения дорожного покрытия и снижения видимости при осадках, метелях, снежных заносах, а так же нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима, существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 5-9 случаев (Р=0,2) в населенных пунктах горнозаводской зоны и центральных районов области (автодорога М-5: Усть-Катав, Златоуст, Миасс, Челябинск, Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский, Чебаркульский, Сосновский, Кунашакский, Каслинский районы; автодорога А-310: Южноуральск, Еманжелинский, Увельский, Еткульский, Троицкий районы; автодорога Р-254: Копейск, Красноармейский район.

Челябинск, Виктор Елисеев

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