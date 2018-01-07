Жительница Челябинской области набросилась на детей с горячим кипятильником

В Челябинской области мать избила дошколят горячим кипятильником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, жительница Карталов обратилась к землякам с просьбой снабдить двух детей одеждой: мальчика и девочку 4 и 2 лет соответственно поступили в больницу с ожогами и практически без одежды. Об этом горожанка рассказала в соцсетях.

«Со слов детей, их избила мама кипятильником», – цитирует карталинку U24. При этом, по данным издания, южноуральцы отреагировали на обращение достаточно оперативно: вещей и гостинцев малышам привезли столько, что в больнице уже отказываются принимать передачи для ребят.

Карталинцев активно поддерживают пользователи социальных сетей. Сожалея при этом, что многие случаи семейного насилия в отношении детей по-прежнему остаются неизвестны, и таким малышам помочь невозможно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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