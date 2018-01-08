Ученые выяснили, что читали пираты Черной бороды

Пушка флагмана Черной бороды помогла ученым выяснить, что читали пираты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи департамента природных и культурных богатств Северной Каролины обнаружили 16 крошечных обрывков книг в жерле одной из пушек флагманского корабля пирата Эдварда Тича, вошедшего в историю под именем Черной бороды.

Напомним, пираты захватили французский корабль «Конкорд» в 1717 году, дав ему название «Месть королевы Анны». Летом следующего года он сел на мель у берегов Северной Каролины, где и был найден в 1996 году.

В ходе консервации ученые извлекли из казенной части поднятой со дна пушки комок грязи, оказавшийся скоплением кусков бумаги, самый крупный из которых был размером в четверть типографского листа (около 24,15 × 30,5 см), пишет сайт «Индикатор».

В ходе многомесячных исследований ученые выяснили, что найденные листы бумаги являются фрагментами первого издания книги Эдварда Кука «Путешествие к Южному морю и вокруг Земли, совершенное в 1708, 1709, 1710 и 1711 годах». Исследователи отмечают, что книги о морских путешествиях были очень популярны в XVII-XVIII веках. Видимо, не остались в стороне от подобного чтения и пираты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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