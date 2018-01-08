российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 января 2018, 13:08 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Ученые выяснили, что читали пираты Черной бороды

Пушка флагмана Черной бороды помогла ученым выяснить, что читали пираты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи департамента природных и культурных богатств Северной Каролины обнаружили 16 крошечных обрывков книг в жерле одной из пушек флагманского корабля пирата Эдварда Тича, вошедшего в историю под именем Черной бороды.

Напомним, пираты захватили французский корабль «Конкорд» в 1717 году, дав ему название «Месть королевы Анны». Летом следующего года он сел на мель у берегов Северной Каролины, где и был найден в 1996 году.

В ходе консервации ученые извлекли из казенной части поднятой со дна пушки комок грязи, оказавшийся скоплением кусков бумаги, самый крупный из которых был размером в четверть типографского листа (около 24,15 × 30,5 см), пишет сайт «Индикатор».

В ходе многомесячных исследований ученые выяснили, что найденные листы бумаги являются фрагментами первого издания книги Эдварда Кука «Путешествие к Южному морю и вокруг Земли, совершенное в 1708, 1709, 1710 и 1711 годах». Исследователи отмечают, что книги о морских путешествиях были очень популярны в XVII-XVIII веках. Видимо, не остались в стороне от подобного чтения и пираты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.01.18

Жительница Челябинской области набросилась на детей с горячим кипятильником. / В Челябинскую область движутся метели. / В части под Пермью погиб южноуралец-срочник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров