На Южном Урале метели продлятся еще сутки

В Челябинской области продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в первые будни нового года погоду в регионе по-прежнему определяет атмосферный фронт высокого давления.

На Южном Урале ожидается повышенная облачность, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный, в большинстве районов метели, снежные заносы. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 13-18 градусов, в западных районах -7, -12, днем – 5-10 градусов ниже нуля, в низинах до -13.

В результате ухудшения дорожного покрытия и снижения видимости при осадках, метелях, снежных заносах, а так же нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима, существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 5-9 случаев (Р=0,2) в населенных пунктах горнозаводской зоны и центральных районов области (автодорога М-5: Усть-Катав, Златоуст, Миасс, Челябинск, Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский, Чебаркульский, Сосновский, Кунашакский, Каслинский районы; автодорога А-310: Южноуральск, Еманжелинский, Увельский, Еткульский, Троицкий районы; автодорога Р-254: Копейск, Красноармейский район.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.01.18

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