В Челябинске подросток стащил из ремонта дюжину сотовых телефонов

Несовершеннолетний челябинец попался на краже дюжины мобильных телефонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело по факту кражи мобильных устройств.

8 января около 3:00 неизвестный, разбив стекло, проник в помещение сервиса по ремонту мобильных устройств, расположенного по улице Братьев Кашириных, откуда похитил 12 сотовых телефонов и 2 планшета. Общая сумма ущерба составила около 85 тысяч рублей. С заявлением о совершенной краже в полицию обратился владелец сервиса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска городского УМВД задержали 14 летнего подростка. Похищенное изъято.

В отделе полиции «Калининский» УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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