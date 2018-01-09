Южноуралец проведет год в колонии за пьяную разборку с полицейским

Житель Карталов отправлен в колонию за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд местного жителя виновным в применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

«В суде установлено, что мужчина в сентябре 2017 года, находясь на центральной улице Карталов в состоянии алкогольного опьянения, из мести за исполнение инспектором ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» своих должностных обязанностей, беспричинно неоднократно публично оскорбил сотрудника полиции, а так же применил в отношении последнего насилие, причинившее легкий вред здоровью», – сообщает надзорное ведомство.

Обвиняемый в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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