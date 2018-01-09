Прокуратура через суд заставила власти Карабаша отремонтировать опасную трассу

Прокуратура Карабаша в судебном порядке обязала администрацию округа провести ремонт автомобильной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша выявило нарушения требований к обеспечению безопасности дорожного движения.

Проверка показала, что участок автомобильной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым протяженностью свыше 5 километров, проходящий по территории Карабашского городского округа, не соответствует требованиям национальных стандартов, а также требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения». Трасса имеет многочисленные разрушения дорожного полотна, выбоины и просадки и несет реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, – пришли к выводу в прокуратуре.

Учитывая, что ненадлежащее состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги, способствует резкому подъему количества дорожно-транспортных происшествий и формирует очаги аварийности, прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие администрации Карабаша и обязать мэрию привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ в срок до 1 октября.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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