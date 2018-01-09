Челябинск завалили ненужными елками

В Челябинске и Копейске елочные базары превратились в свалки непроданного товара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, мэр Евгений Тефтелев был неприятно удивлен брошенными на местах торговли елками, а также не убранными после обрезки ветки. И если по второму вопросу подрядчики исполнят свои обязательства, то в ситуации с «забытым» товаром еще предстоит разбираться.

«Поручаю внимательно проанализировать все точки, где оказались брошенными деревья. Либо недоштрафовали, либо перештрафовали и напугали торговцев. В любом случае, до конца недели все нужно убрать и составить «черный список» недобросовестных предпринимателей, сделать выводы на будущее», – заявил градоначальник.

Часть елок планируют отвезти в зоопарк – на корм для животных, сообщили в пресс-службе мэрии. К тем нарушителям, кого смогут установить, будут применены штрафные санкции, плюс их обяжут убрать за собой территорию. Кроме того, недобросовестным торговцам в будущем уже не позволят разворачивать точки продажи елок.

Между тем, горожане отметили чрезвычайное обилие елочных базаров, развернувших свою деятельность в преддверии Нового года. По оценкам челябинцев, их число существенно превысило официально разрешенные две сотни. Что не удивительно. Ведь, по данным Гринписа, ежегодно в России легально срубается 55-60 тысяч хвойных деревьев, тогда как продается более 1 миллиона елок. Видимо, это послужило причиной активизации полиции, регулярно проводившей рейды для проверки разрешения на торговлю «новогодними красавицами».

Впрочем, браконьеры придумали, как противостоять настойчивости стражей порядка. Так, в соседнем Копейске жители, наоборот, обратили внимание на небольшое число продаваемых елок. Например, недалеко от ТЦ «Слава» прохожие заметили достаточно простую тактику: «Несколько деревьев были просто воткнуты в снег, и издалека их можно было принять за зеленые насаждения, – рассказывают очевидцы. – Лишь подойдя ближе, можно было заметить на них «ценники». А неподалеку прогуливался мужчина, как бы и не при делах. Но если он видел, что кто-то заинтересовался – тут же подходил сам». По словам горожанки, в случае неожиданного визита полицейских, продавец мог просто сделать вид, что проходит мимо, а нежданным «ревизорам» пришлось бы довольствоваться весьма малой добычей в виде нескольких деревцев.

В копейских поселках также практически не было елочных базаров. Зато были разбросаны множество точек, где продавали одномоментно 10-30 деревьев. При этом продавцы постоянно меняли место дислокации. Хотя это не избавило Копейск от брошенных елок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.18

На Южном Урале скончался мальчик, придавленный ледяной глыбой в городке. / В Кыштыме вспыхнул склад семечек. / Южноуральцы «отпраздновали» Новый год двойными убийствами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»