В Златоусте сотрудницу ремонтного депо поймали на взятке

Сотрудница ремонтного депо Златоуста пыталась откупиться от транспортного полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело в отношении работницы Ремонтного локомотивного депо станции Златоуст за дачу взятки сотруднику транспортной полиции.

По версии следствия, 23 ноября 2017 года 49-летняя женщина, будучи уличена в хищении деталей электровоза с территории указанного ремонтного локомотивного депо, передала 50 тысяч рублей в качестве взятки временно исполняющему обязанности начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте за сокрытие фактов хищения имущества.

Однако сотрудник полиции от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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