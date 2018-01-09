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Вторник, 9 января 2018, 17:04 мск

Челябинск

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Юная челябинка едва не погибла, катаясь на тюбинге

Под Челябинском школьнице проломили череп во время катания на тюбингах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 8 января, на тюбинговой трассе рядом с поселком Лазурный. Об этом рассказала мама девочки в социальных сетях.

«Вот так мы покатались на тюбингах на Лазурном, – написала челябинка. – Вчерашний вечер я запомню на всю жизнь. Это был ужасный ужас. Перелом свода черепа и легкий ушиб мозга просто из-за того, что рядом с ней катился мужчина, которого раскрутили, и он на скорости ударил ее ногой по голове».

Самое печальное, что на таком опасном аттракционе нет ни спасателей, ни медиков, посетовала женщина. «Минут 5 мы не могли ее поднять снизу. А потом гнали до Челябинска 30 минут, – поделилась мама пострадавшей школьницы. – Я в шоке. Для того, чтобы провести праздник двора, должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И, конечно, они ни за что ответственности не несут. Всех мам хочу предупредить: если кого-то будут раскручивать, детям не разрешайте катиться рядом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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