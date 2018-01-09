В Челябинской области спасатели сняли с горы двухлетнего ребенка с обморожением

Ребенок из соседней Башкирии обморозился на хребте Иремель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, дважды южноуральским спасателям пришлось спасать детей из Уфы, пострадавших на горном хребте «Иремель».

Так, 5 января при восхождении на вершину горы была обнаружена группа туристов из Уфы с ребенком 2015 года рождения. У ребенка диагностировали переохлаждение верхних конечностей и обморожение 1 степени нижних конечностей. Спасатели эвакуировали мать с ребенком на снегоходе, вскоре малыш был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

6 января потребовалась помощь еще одному жителю соседней республики. У взрослого участника «похода» при катании на снегоходе закончился бензин. Ожидание помощи оказалось слишком долгим. Бывший с уфимцем ребенок 9 лет стал замерзать и получил обморожение 1-2 степени. Спасатели эвакуировали его и обогрели, после чего заправили снегоход и сопроводили пострадавших до поселка Тюлюк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.18

Юная челябинка едва не погибла, катаясь на тюбинге. / В Златоусте сотрудницу ремонтного депо поймали на взятке. / В Магнитогорске пьяный пристав избила сотрудника ГАИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»