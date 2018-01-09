Виновные в гибели шахтеров «Южуралзолота» предстанут перед судом

Уголовное дело о гибели шахтеров на предприятии депутата Законодательного собрания Челябинской области направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры России, в городской суд Пласта для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера АО «Южуралзолото Группа Компаний» и бывшего главного инженера шахты «Центральная», обвиняемых по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц).

Напомним, обвал породы в южноуральской шахте на глубине 700 метров произошел в ночь на 23 апреля 2017 года. В момент происшествия в шахте находились 166 горняков, 163 человека удалось поднять на поверхность.

Два шахтера погибли под завалами, еще одного, с тяжелыми травмами, удалось спасти.

По факту гибели горняков Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

В надзорном ведомстве, утвердившем обвинительное заключение, уверены: нарушения требований промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации со стороны обвиняемых находятся в прямой связи с несчастным случаем.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.18

В Челябинской области спасатели сняли с горы двухлетнего ребенка в обморожением. / Юная челябинка едва не погибла, катаясь на тюбинге. / В Златоусте сотрудницу ремонтного депо поймали на взятке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»