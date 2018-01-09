В Челябинске транспортная полиция устроила погоню за поваром вагона-ресторана

Пьяный сотрудник вагона-ресторана отнял у коллеги дорогой ноутбук.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, сотрудники следственного подразделения Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Исходя из материалов уголовного дела, 3 января два злоумышленника, 1992 и 1995 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрались в помещение вагона-ресторана пассажирского поезда №146 сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург». Состав при этом находился в Новотехническом парке, где сотрудники железной дороги готовят поезда к отправке.

Молодые люди похитили из вагона-ресторана дорогостоящий ноутбук, принадлежащий кухонному работнику. Мужчина в это время находился в подсобном помещении, и чтобы он не смог им помешать, похитители заперли его в подсобке.

Спустя несколько минут потерпевшему удалось выбраться и догнать злодеев, однако те сумели отбиться от натиска. Прибывшие на помощь сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители Челябинской области. Совершив грабеж, они спрятали ноутбук, стоимостью 38 тысяч рублей, в помещении котельной вагона-ресторана другого пассажирского поезда, где, к слову сказать, один из похитителей работает поваром и трудоустроен в той же организации, что и владелец похищенного компьютера.

В настоящее время ноутбук изъят и возвращен владельцу, а следователи готовят возбужденное уголовное дело к передаче в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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