Южноуральская полиция задержала фуру из Казахстана, набитую паленым алкоголем

В Челябинской области задержали большегруз, перевозивший поддельный алкоголь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции «Троицкий» в ходе проведенных мероприятий совместно совместно с представителями пограничного управления федеральной службы безопасности остановлено большегрузное транспортное средство под управлением иностранных граждан, в котором находилась алкогольная продукция. Полицейскими изъято 14 тысяч 500 бутылок, объемом 0,5 литра, с нанесенными поддельными специальными марками.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 5 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и части 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.18

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