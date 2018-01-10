Власти Челябинска отодвинули маршрутчиков от перекрестков: согласован новый порядок высадки пассажиров

Мэрия Челябинска развела места высадки пассажиров для частников и муниципалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении транспорта администрации Челябинска, новые правила начнут действовать до конца зимы. Первой остановкой, где изменят порядок высадки пассажиров, станет «Площадь Революции» на проспекте Ленина (в обе стороны).

Напомним, сейчас ближе к светофору останавливаются маршрутные такси. Муниципальные автобусы проезжают к дальнему остановочному комплексу. Где остановится подъезжающий троллейбус, для некоторых горожан и вовсе остается загадкой: он может встать у комплекса, ближайшего к перекрестку, а может проехать дальше. Маршрутки же длинной вереницей выстраивающиеся на оживленном перекрестке, мешают движению других автомобилей.

Власти Челябинска решили упорядочить перемещения по остановке различных видов транспорта. С вводом в действие нового порядка у ближайшего к светофору остановочного комплекса будут останавливаться муниципальные автобусы и троллейбусы. Представителям частных перевозчиков придется проехать к дальнему комплексу (где сейчас останавливаются автобусы). Чтобы маршрутчики ничего не перепутали, на первых порах рядом будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Если эксперимент удастся, подобную практику планируют распространить на все аналогичные остановки. Следующей, где транспортники намерены ввести новый порядок, станет остановка «Детский мир» – так же в обе стороны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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