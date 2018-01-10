Еманжелинец, вырубивший полицейского у придорожного кафе, получил два года колонии

Южноуралец, избивший пытавшегося разнять драку полицейского, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал 18-летнего жителя Еманжелинска виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что в ноябре 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи кафе «Георгий», расположенного на 46 километре автодороги «Челябинск-Троицк» на территории Еткульского района, ударил ногой в голову инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД, разнимавшему группу дерущихся на проезжей части федеральной автотрассы парней, агрессивно настроенных в отношении сотрудников полиции.

В результате чего сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга. Противоправные действия молодых людей были пресечены силами других экипажей ГИБДД, прибывших на место происшествия.

Суд приговорил южноуральца к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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