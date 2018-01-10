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Среда, 10 января 2018, 14:37 мск

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Водитель магнитогорской маршрутки раздает пассажирам конфеты

Пассажиров южноуралской маршрутки бесплатно кормят конфетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычная маршрутка появилась на улицах Магнитогорска. «Няшным» наблюдением поделилась одна из жительниц города в соцсетях.

«Как же это мило, ребят – написала горожанка в комментариях к фотографии, на которой была запечатлена корзина с конфетами на перегородке за водительским сиденьем. – Я сидела и просто умилялась, когда водитель, сидя за рулем, добавлял туда еще конфет и в руки детям накладывал целые горсти сладостей. У них просто столько счастья было».

Магнитогорцы сразу же заинтересовались, по какому маршруту ездит маршрутка с гостинцами. Хотя нашлись среди них и скептики. Кое-кто даже предположил, что это рекламная акция банка, специализирующегося на потребительском кредитовании.

Но другие вступились за щедрого маршрутчика. «Юморной парень (водитель), – написала одна из горожанок. – Иногда на него попадаю. Настроение всегда поднимет. Сейчас на 51 или на 54 , раньше на 21 маршруте работал, но машина другая была».

Челябинск, Виктор Елисеев

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