Челябинская мэрия отбирает маршруты у частных перевозчиков

Управление транспорта Челябинска расторгло часть договоров с частными перевозчиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, ввиду многочисленных нарушений условий перевозки городское управление транспорта расторгло договоры с частными перевозчиками на обслуживание автобусных маршрутов № 37 «ЗЭМ – 47 микрорайон», № 79 «Зоопарк – ЧМК» и № 9 «Бейвеля – Мамина».

Линии не останутся без транспорта, проводятся все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойной работы, заверяют чиновники. «В настоящее время идет процедура выдачи свидетельств на осуществление перевозок по указанным маршрутам без проведения торгов. Это временная мера, закон нам это позволяет», – отмечает начальник управления транспорта Роман Болотов.

В ближайшее время будут объявлены открытые конкурсы на обслуживание данных маршрутов на постоянной основе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.18

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