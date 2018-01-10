На Южном Урале похолодает до минус 32

В Челябинской области столбик термометра вновь опустится ниже 30 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, на смену новогоднему потеплению в регионе идут холода. К концу недели на Южном Урале будет уже по-зимнему морозно.

Так, четверг станет последним относительно теплым днем второй недели нового года. Ночью 11 января синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, местами небольшой, в горах умеренный снег, метели, изморозь. Температура воздуха -14,-19 градусов, на юге -20,-25, в горах до -10. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели, изморозь. Температура 6-11 градусов ниже нуля, в низинах -11, -16.

В пятницу, 12 января, ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -17,-22, в горах и низинах до -26 градусов, днем – 12-17 градусов ниже нуля.

Суббота обещает быть еще более холодной и преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 24-29 градусов ниже нуля, а в горах и низинах – до 32 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют -16, -22 градуса Цельсия.

В Челябинске небольшой снег ожидается лишь 11 января. Ночью температура будет -16, -18, днем – 7-9 градусов ниже нуля. В пятницу ночью столбик термометра опустится к -21, -23 градусам, поднявшись днем к отметкам 14-16 градусов ниже нуля. В ночь на субботу ожидается -24, -26 градусов, днем 13 января – 16-18 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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