Челябинцам пообещали сделать садовые маршруты регулярными – если найдут автобусы

В мэрии Челябинска подумывают сделать садовые маршруты регулярными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, часть челябинских садовых маршрутов могут перейти на круглогодичный режим работы. Соответствующее поручение дал специалистам управления транспорта глава города Евгений Тефтелев.

Многие челябинцы живут на своих дачах круглый год, поэтому вопрос с транспортной доступностью садовых товариществ не теряет актуальность даже зимой, признают в мэрии. По словам начальника управления транспорта Романа Болотова, за прошедший садовый сезон специальными автобусными маршрутами воспользовались порядка 700 тысяч пассажиров.

«В конце прошлого года мы встречались с руководителями СНТ. Они поддерживают такую инициативу. Конечно, сразу встает вопрос с обслуживанием остановочных комплексов и прилегающих дорог, которые находятся на балансе самих садовых товариществ. Но все обсуждаемо и решаемо», – отмечает Роман Болотов.

Планируется, что в этом году самые востребованные маршруты не перестанут курсировать с окончанием садового сезона, а продолжат свою работу в зимнем варианте с корректировкой расписания.

Правда, неизвестно, как будет обстоять дело с обеспечением маршрутов подвижным составом. Напомним, в декабре в руководстве муниципального ООО «Общественный городской транспорт» заявили, что значительная часть автобусов, выкупленных на аукционе у МУП «Челябавтотранс», не подлежит восстановлению. Хотя Евгений Тефтелев чуть позднее заявил, что отремонтировать автобусы все-таки можно. Было ли это суждение, опирающееся на профессиональное мнение, либо благое пожелание, судить пока рано.

Между тем, горожане из года в год жалуются на перебои в работе общественного транспорта именно в садовый сезон, так как часть подвижного состава перебрасывается с регулярных маршрутов на сезонные. Ранее челябинцев успокаивали обещаниями, что с завершением садоводческого сезона автобусы вернутся на «родные» маршруты. Что власти будут делать в нынешнем году, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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