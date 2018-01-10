Разлюбили: южноуральцы перестали называть сыновей Владимирами

Госкомитет по делам ЗАГС назвал самые популярные имена в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего в 2017 году южноуральцы называли своих дочерей Софиями. Всего с этим именем было зарегистрировано 878 новорожденных. Об этом Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области сообщил на своей странице в социальных сетях.

Второе место по популярности заняло имя Виктория (873), третье – Мария (805).

Мальчиков чаще всего называли Артем (1 тысяча 89 новорожденных). Чуть реже – Александрами (910) и Михаилами (811).

А вот среди редких имен, пишет Telefakt, оказалось имя Владимир. Впрочем, были среди них и, действительно, экзотические. Например, Княгиня, Любава, Родомир, Спартак и Николетта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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