В Челябинской области за взятку задержан чиновник МЧС

Южноуральская полиция задержала чиновника МЧС, торговавшего правами на управление судами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка, совместно со следователями следственного отдела СКР по Миассу установлен и задержан житель города, который, являясь должностным лицом, за денежное вознаграждение незаконно оформил и выдал документы на право управления маломерным судном, без фактического обучения и сдачи квалификационных экзаменов, подтверждающих теоретические и практические знания владельцев удостоверений.

По материалам сотрудников полиции СКР возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 (получение взятки) и части 1 статьи 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с действующим законодательством максимальные санкции данных частей статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми и двух лет.

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. По некоторым данным, речь идет о начальнике миасского центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Челябинской области. Следователи не исключают, что взятка была не единичным случаем, и торговлей правами чиновник занимался на протяжении нескольких лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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