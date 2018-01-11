В центре Челябинска иномарка влетела в торговый павильон

Торопливый челябинец «собрал» на иномарке легковушка, забор и киоск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 11 января, в 01:25 рядом с домом №40 по улице Воровского.

Водитель автомобиля «Киа Рио» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в машину «Шкода Фабия». От удара «кореец» изменил направление движения, снес металлическое ограждение перильного типа и въехал в торговый павильон.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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