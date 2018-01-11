В Коркино погасили Вечный огонь

В Челябинской области подростки потушили памятное пламя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 10 января на Комсомольской площади в Коркино. Два подростка забросали снегом горелку на мемориале Вечный огонь и скрылись.

Впрочем, остаться незамеченными хулиганам не удалось: подростков запечатлела камера видеонаблюдения. Дежурный ЕДДС сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия прибыла аварийная бригада. Через некоторое время специалисты восстановили газовое оборудование, сообщает «Горняцкая правда». По факту произошедшего проводится проверка, ведется розыск несовершеннолетних.

Напомним, случаи, когда южноуральские подростки глумятся над Вечным огнем, происходят регулярно. Минувшим летом две девицы подожгли венки на мемориале воинской славы в Южноуральске. Каждой из хулиганок назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. А в сентябре 2016 года два подростка в том же Коркино из любопытства накрыли пламя Вечного огня пластиковой бутылкой.

Челябинск, Юлия Димова

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