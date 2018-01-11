В Челябинской области звонки с таксофонов стали бесплатными

На Южном Урале отменили плату за звонки с таксофонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технология и связи Челябинской области, с 1 января 2018 года звонки с таксофонов на местные стационарные телефоны стали бесплатными.

На сегодня на территории Южного Урала размещены 1 тысяча 300 таксофонов. В основном, они располагаются в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Теперь позвонить с аппарата в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты.

Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта России, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории России) телефонные соединения остаются без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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