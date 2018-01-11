Региональное минэкологии определилось с границами Челябинского бора

Министерство экологии рекомендовало расширить границы Челябинского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Южного Урала, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» завершило комплексное экологическое обследование Челябинского городского бора и прилегающих территорий с цель формирования предложений по расширению границ памятника природы.

По итогам обследования рекомендовано присоединить к городскому бору территорию урочища Монахи, а также участки, расположенные вдоль реки Миасс от улицы Худякова до пруда Коммунар. Следующий этап – подготовка законодательной инициативы по расширению территории бора, которая после правовой экспертизы будет направлена в Законодательное Собрание Челябинской области для принятия окончательного решения.

Челябинский городской бор является памятником природы регионального значения с 1968 года и представляет собой остатки реликтового ленточного бора. В течение последних десятилетий его границы неоднократно менялись. На сегодняшний день территория бора составляет более 1 тысячи 130 гектаров, он несет огромную рекреационную нагрузку – иногда число посетителей превышает десятки тысяч человек в сутки. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу сохранить бор и защитить его от негативного воздействия, по решению главы региона на эти мероприятия были выделены средства из областного бюджета.

В 40-х годах XVIII века Челябинский бор простирался более чем на 12 километров. В начале XX века он занимал по длине около 9,6 километра, располагаясь вдоль обоих берегов Миасса, площадь его составляла около 19,2 квадратных километров. К 1940 году его площадь сократилась уже до 15 квадратных километров. К 1966 году каменный карьер на юге бора «съел» еще почти 12 кварталов, то есть площадь около 3 квадратных километров. Помимо довольно обширной территории, бор отличается интересной флорой и разнообразной фауной: только птиц здесь насчитывается 60 видов.

Сейчас в бору планируется благоустроить «тропу пенсионеров» и создать новые экологические тропы, которые сделают отдых горожан более комфортным и безопасным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.18

Ложная тревога? В школах объявили карантин, чиновники все отрицают. / В Челябинской области звонки с таксофонов стали бесплатными. / В Коркино погасили Вечный огонь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»