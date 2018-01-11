В Челябинске с поезда сняли молодого тувинца с полукилограммом гашиша в желудке

Южноуральские транспортные полицейские задержали молодого человека, перевозившего в желудке полсотни свертков наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 8 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции в остановившемся в Челябинске пассажирском поезде «Красноярск – Адлер» задержали по подозрению в перевозе запрещенных веществ 20-летнего жителя города Туран (Республика Тыва).

Для проведения обследования молодого человека доставили в одну из больниц города, где было установлено, что в желудочно-кишечном тракте подозреваемого находятся инородные предметы овальной формы.

После проведения медицинских процедур у задержанного было изъято 52 капсулы с веществом растительного происхождения. Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое капсул представляет собой наркотическое вещество «гашиш», массой 500 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время следственным управлением Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Советским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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