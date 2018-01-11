Бывший южноуральский вице-губернатор: Власти региона не желают решать проблему экологии

Экс-замгубернатора Николай Сандаков обвинил правительство Южного Урала в отсутствии политической воли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях бывший высокопоставленный чиновник обратился к челябинцам в социальных сетях с призывом объединиться для отстаивания своих прав на чистую окружающую среду.

«Я не могу спокойно смотреть, как медленно умирает город, в котором живут мои дети, а люди задыхаются от экологических проблем, которые я считаю главными для города и в политическом, и социально-экономическом плане, – заявил Николай Сандаков. – В последнее время ситуация значительно ухудшилась. Власть бездействует. Загрязнители, в погоне за прибылями, перестали оглядываться на интересы населения и города. Люди уезжают, болеют, умирают». По словам экс-чиновника, это и заставило его приступить к действиям.

«Я пытаюсь использовать свой опыт и публичную известность для достижения общественно значимых целей в сфере экологии, – продолжает Николай Сандаков. – Я готов тратить еженедельно 6-7 часов своего личного времени на общественную работу по защите экологических интересов горожан, а также готов нести ежемесячные расходы из личных средств в сумме 8-10 тысяч рублей на организацию этой работы. У меня есть личная машина и компьютер с принтером, которые я готов использовать для этой работы».

При этом бывший замгубернатора заверяет, что не преследует политических интересов, не имеет «никаких договорных отношений ни с какими политическими силами и финансово-промышленными группами» и обещает вести максимально открытую работу.

«Если вам не безразлична экологическая ситуация в Челябинске, у вас есть немного времени и других ресурсов, присоединяйтесь к нам, – обратился он к горожанам. – Мы начинаем формировать городскую команду небезразличных людей. Работа может быть как публичной, так и непубличной. Очень нужны юристы, экономисты разных профилей, экологии-ученые, экологи-технари, специалисты в медиа-сфере, специалисты СММ, организаторы акций и мероприятий, специалисты по управлению персоналом, дизайнеры, рекламщики, активные пенсионеры и домохозяйки, и все-все неравнодушные люди». Николай Сандаков заявил, что будет только рад, если к этой команде присоединятся активисты движения «СтопГОК».

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» экс-вице-губернатора признался, что долгое время был в стороне от экологической проблематики и только недавно начал погружаться в ее изучение. Однако бывший чиновник настаивает: у региональных властей есть рычаги воздействия на состояние экологии и предприятия-загрязнители: «Для этого можно использовать комиссию по чрезвычайным ситуациям, полномочия губернатора по координации деятельности на территории субъекта Федерации федеральных органов, – отмечает г-н Сандаков. – И, наверное, кто-то чем-то занимается. Но этого недостаточно. У властей нет политической воли для решения экологических проблем. Между тем, с экологией в городе все хуже».

В конце концов, рядовые горожане и не обязаны разбираться в хитросплетениях полномочий и разделении их между федеральными и региональными органами власти, отмечает экс-чиновник: «Я не понимаю, почему я должен думать, у кого какие есть полномочия, когда мой ребенок задыхается?! При наличии политической воли экологическую проблему в регионе решить можно и нужно».

Сейчас команда, сформировавшаяся вокруг бывшего высокопоставленного чиновника, занимается разработкой конкретных предложений по улучшению экологической ситуации. Уже в этом месяцы они обещают представить их общественности, правительству Челябинской области и промышленникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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