Мэрия Челябинска годами отказывалась принимать в собственность аварийный жилой дом

Челябинские чиновники несколько лет «футболили» жителей аварийного дома, отказываясь принимать его на баланс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращению жильцов дома №23 по улице Колхозная о нарушении жилищного законодательства.

Проверка показала, что согласно заключению инженерно-технического обследования, проведенного в мае 2014 года, эксплуатация данного многоквартирного дома 1957 года постройки невозможна ввиду его аварийного состояния, в связи с чем, его жильцы вынуждены проживать в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью.

Однако, так как дом находился на балансе филиала «Мостоотряд №16» ЗАО «Уралмостострой», решить вопрос о признании данного дома аварийным не представлялось возможным.

«Несмотря на то, что указанный дом подлежал передаче в муниципальную собственность в силу прямого указания закона, администрация города Челябинска вела с жильцами дома многолетнюю переписку, а результатами рассмотрения неоднократных обращений жильцов о признании его аварийным являлись разъяснения действующего законодательства и указания на отсутствие в доме жилых помещений, состоящих в реестре муниципального имущества Челябинска», – сообщили в надзорном ведомстве. При этом следует отметить, что еще в прошлом году чиновники мэрии признавали, что у них нет полной информации о количестве и расположении находящихся в собственности муниципалитета жилых помещений.

В связи с нарушениями жилищных интересов граждан, прокурор обратился в суд с требованием признать право собственности муниципального образования «город Челябинск» на жилые помещения, расположенные в данном доме. Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением требований, установленных действующим законодательством, прокурором заявлено ходатайство о вынесении частного определения в адрес администрации города.

Решением Советского районного суда Челябинска исковые требования и ходатайство прокурора города удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры распоряжением администрации от 10.01.2018 №45-п дом № 23 по улице Колхозная признан аварийным. Расселение жильцов данного дома будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством. Данный вопрос находится на контроле в прокуратуре Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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