Морозы до -34°C: на Южном Урале стремительно холодает

Челябинская область встретит «старый» Новый год трескучими морозами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики подкорректировали прогноз погоды на грядущие выходные.

В ближайшие несколько дней в регионе ожидается по-настоящему зимний «минус».

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу по области -23, -28°C, в горах и низинах до -34°C. Завтра днем столбики термометров поднимутся до отметки -14,-19°C, в низинах до -21°C.

В праздничную ночь (с 13 на 14 января) метеорологи прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура в отдельных районах Южного Урала опустится до -28°C, в дневные часы -11,-16°C. Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В начале следующей недели ночные аномалии температур сохранятся.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.01.18

Зарплата в большинстве российских мегаполисов не дотягивает и до половины московской. / Каждый третий челябинец не ощутил новогоднего настроения. / Экс-тренер уральской команды МВД осужден за аферы с деньгами военных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»