Из-за мороза в школах отменили занятия

В южных районах Челябинской области отменили занятия в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром температура воздуха в Магнитогорске составила -26 градусов Цельсия. В связи с низкими температурами занятия в школах с 1 по 4 класс были отменены. Учебные заведения Челябинска работают в обычном режиме.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в ночные и утренние часы на Южном Урале может достигать 34 градусов мороза. Днем – до минус 25.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.01.18

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