В Челябинской области подростки попытались разобрать трансформатор под напряжением

В Полетаево задержали подростков, планировавших разобрать дроссель-трансформатор на одном из железнодорожных перегонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Станция Полетаево – 2070 км – станция Полетаево 2».

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что на перегоне умышленно приведен в негодность дроссель-трансформатор. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе проверки обнаружила трех подростков 13-ти и 14-ти лет, которые и предприняли попытку разобрать железнодорожное оборудование.

Мальчишек задержали на месте, и те рассказали, что, гуляя вблизи железнодорожных путей, увидели дроссель-трансформатор и попытались его разобрать, чтобы достать медные детали. Со слов самих несовершеннолетних, живущих неподалеку в поселке Полетаево, они планировали сдать похищенные детали в пункт приема. Свой замысел несовершеннолетним осуществить не удалось, так как их действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте провели с подростками беседу о последствиях вмешательства в работу железнодорожного оборудования, которое всегда находится под высоким напряжением и может стать причиной электротравмы с причинением серьезного вреда здоровью.

В отношении законных представителей нарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.18

Курсанта челябинского летного училища подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии. / Мэрия Челябинска годами отказывалась принимать в собственность аварийный жилой дом. / Южноуральская туристка сорвалась с 20-метровой скалы в Грузии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»