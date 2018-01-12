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Пятница, 12 января 2018, 15:53 мск

Челябинск

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На главной площади Челябинска изменится порядок высадки пассажиров

Транспортники Челябинска изменили порядок высадки пассажиров на остановке «Площадь Революции».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня, 13 января, в центре Челябинска изменится схема остановки общественного транспорта. Речь идет о посадочных площадках на остановке «Площадь Революции» по проспекту Ленина в обоих направлениях.

Напомним, по действующим нормативам троллейбус должен останавливаться за автобусом. Теперь электротранспорт будет осуществлять посадку и высадку пассажиров ближе к перекрестку с улицей Цвиллинга, а маршрутные такси и автобусы впереди, далее по ходу движения. Соответствующие информационные знаки с указанием вида транспорта и номерами маршрутов будут смонтированы сегодня ночью.

Кроме того, в целях повышения качества обслуживания пассажиров троллейбусов маршрутов №11 и №16, следующих в направлении конечного пункта «АМЗ», с 15 января вводится остановочный пункт «Площадь Революции».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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