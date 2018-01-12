В южноуральском поселке развалилось здание: возможны пострадавшие

В копейском поселке Бажово рухнуло здание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в 16:15 в одно из подразделений Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение об обрушении плит перекрытия заброшенного здания в поселке Бажово. В район происшествия незамедлительно направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС.

На место также выехали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи Поисково-спасательной службы. Приведена в готовность аэромобильная группировка. Руководит операцией начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Первыми к месту прибыли огнеборцы 36 пожарно-спасательной части. Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров).

Силами сотрудников полиции организовано оцепление места происшествия.

Не исключено, что обрушение произошло, когда охотники за металлами пытались распилить железные конструкции здания, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. Это довольно распространенный промысел среди жителей Копейска, в котором много брошенных производственных и складских помещений. Периодически подобные «походы» заканчиваются гибелью желающих поживиться столь экстремальным способом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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