Прилетели: суд отказался снимать запрет на подготовку пилотов в челябинском летном училище

Челябинский областной суд подтвердил законность закрытия летного училища гражданской авиации.

Как уже сообщал «Новый День», решение о запрете готовить пилотов по руду программ в ЧПОУ «ЧЛУГА» минувшей осенью принял Копейский городской суд.

На основании результатов проверки соблюдения воздушного законодательства с иском в суд обратился транспортный прокурор.

Гособвинитель заявил, что учреждение готовит пилотов по программе «Летная эксплуатация летательных аппаратов» без сертификата авиационного учебного центра.

Коммерческое предприятие, между тем, настаивало, что организация работает на основании лицензии министерства образования Челябинской области, сертификат на подготовку пилотов им не требуется.

Проиграв суд, представитель учебного заведения подал жалобу на решение Копейского городского суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, сегодня апелляционная инстанция рассмотрела материалы дела, оставив ранее вынесенное постановление без изменения.

Таким образом, деятельность Челябинского летного училища признана незаконной по реализации программ среднего профессионального образования с 26 июня 2016 года, программ дополнительного профобразования, включенных в приложение к сертификату авиационного учебного центра, с 28 августа того же года.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.01.18

В южноуральском поселке развалилось здание: возможны пострадавшие. / На главной площади Челябинска изменится схема движения транспорта. / В Карталинском районе введен карантин по бешенству. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»