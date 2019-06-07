Учились незаконно: десяткам российских пилотов запретили летать

Выпускники ЮУрГУ, получившие корочки пилота, остались без работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятки пилотов по всей стране, лишившиеся работы после прошлогодней катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье, по-прежнему не трудоустроены. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая на «правительственном часе» в Госдуме.

По словам главы надзорного ведомства в ходе проверок были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие, пишет «КоммерсантЪ». В результате с 2017 года от полетов отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

При этом речь идет, в основном, о выпускниках Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), утверждает издание. В самом вузе будущие пилоты слушали теоретическую часть, а практику проходили сначала в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА).

При этом трения между челябинцами и надзорными органами начались задолго до трагедии, закончившейся гибелью 71 человека и разорением «Саратовских авиалиний». Так, еще в мае 2017 года стало известно, что Росавиация отказывается допускать к полетам выпускников челябинского летного училища. Под запрет попали бывшие курсанты частного профессионального образовательного учреждения «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА», созданного в 2015 году на базе ЧУПО «УТЦ «ЧелАвиа».

Причиной недопуска новоиспеченных летчиков, получивших документы на управление гражданскими самолетами в конце прошлого года, стало отсутствие у образовательного учреждения соответствующего сертификата. Срок действия лицензии, выданной Росавиацией челябинскому летному училищу, истек еще в августе 2016 года, однако все это время обучение в вузе не прекращалось. При этом, теоретическую часть осваивали в стенах ЮУрГУ. Образовательные заведения сотрудничали в течение трех лет.

В том же 2017 году транспортная прокуратура потребовала прекратить подготовку пилотов в ЧЛУГА. После этого образовательная деятельность по этому направлению остановилась, а некогда лучшая в Европе база по подготовке летного состава для гражданской авиации оказалась в простое.

Но всерьез за выпускников ЮУрГУ-ЧЛУГА взялись после катастрофы Ан-148, один из пилотов которого получил свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в челябинском вузе. В ходе проверки Генпрокуратуры РФ в связи с крушением Ан-148 выяснилось, что несколько десятков выпускников для получения свидетельств коммерческих пилотов указали недостоверные данные. В частности, заявители предоставили документы о прохождении курсов по сокращенной программе обучения в «ЧелАвиа», однако в реальности никаких договорных отношений с авиационным учебным центром у пилотов не было.

«Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения. По этой программе студенты обучались до 10 месяцев. Между тем в Федеральное агентство воздушного транспорта выпускники ЮУрГУ предоставляли документы об обучении в АУЦ «ЧелАвиа», с которым, как уже было сказано, у них не было никаких правовых взаимоотношений», – заявили в Росавиации.

Усомнившись в качестве полученного образования, контрольные органы аннулировали свидетельства выпускников ЮУрГУ с документами «ЧелАвиа». Всего к земле приковали более 60 пилотов. А в феврале нынешнего года в Челябинске началось судебное разбирательство по иску транспортной прокуратуры к Южно-Уральскому государственному университету. Надзорное ведомство требует признать незаконным обучение в вузе по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов».

В апреле беспокойство ситуацией с челябинскими пилотами выразила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Чиновница попросила Минтранс и Росавиацию принять меры к их трудоустройству. Но пока единственный вариант для пилотов вернуться в небо, о котором идет речь – сдать экстерном экзамены в сертифицированных вузах. При этом летную практику необходимо будет проходить заново.

Челябинск, Виктор Елисеев

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