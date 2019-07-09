В России 425 пилотов отстранили от работы из-за плохой подготовки

В России за год отстранили от работы 425 пилотов из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на канале ведомства «Эфир».

По его словам, подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок. Прокуратура регулярно занимается проверкой учебных заведений гражданской авиации.

Кроме отстранения пилотов, прекращена работа двух авиационных учебных центров. Также Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.

Результаты прокурорских проверок отправили в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию.

В конце мая глава Генпрокуратуры Юрий Чайка раскритиковал работу авиационной отрасли и Росавиации, заявив о фактах крупных нарушений в этой сфере. Вызывает вопросы у ведомства помимо прочего и качество подготовки пилотов. Генпрокуратура во время проверок обнаружила, что летный персонал зачастую не полностью проходит программы подготовки, а в летных школах нет необходимых кадров и материальной базы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.19

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