«Не соответствует нормам»: Генпрокурор раскритиковал российскую гражданскую авиацию

Генпрокурор РФ Юрий Чайка в рамках правительственного часа в Госдуме раскритиковал работу авиационной отрасли и Росавиации, заявив о фактах крупных нарушений в этой сфере. Авиакатастрофа в столичном аэропорту «Шереметьево» вновь обозначила серьезные проблемы, подчеркнул он.

Генпрокурор сообщил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов в России не соответствует международным требованиям, а обязательства, предусмотренные конвенцией международной гражданской авиации – не выполнены. «До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, и лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализирована с 2008 года», – сказал он.

Кроме того, как заявил генпрокурор, минтранс РФ до сих пор не разработал в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей. Более того, в России не утверждены правила наземного техобслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, и программы подготовки авиаспециалистов.

«Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую является формальным, – констатировал генпрокурор. – Допускались случаи неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов».

По его словам, Росавиация не пресекает факты эксплуатации судов, которые не отвечают требованиям безопасности. «В частности, в ходе проверки генпрокуратура выявила более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в РФ», – заявил Чайка.

Вызывает вопросы у Генпрокуратуры и качество подготовки пилотов. Надзорное ведомство во время проверок обнаружило, что летный персонал зачастую не полностью проходит программы подготовки, а в летных школах нет необходимых кадров и материальной базы. В 2018 году от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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