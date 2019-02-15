У выпускников ЮУрГУ могут аннулировать дипломы пилотов

В Челябинске началось судебное разбирательство по иску транспортной прокуратуры к Южно-Уральскому государственному университету.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надзорное ведомство требует признать незаконным обучение в вузе по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов».

В прокуратуре заявляют, что в 2015 году в ЮУрГУ велось обучение пилотов, хотя соответствующей государственной аккредитации и с использованием не утвержденных уполномоченным органом в области гражданской авиации образовательных программ вуз не имели.

Поэтому, помимо прочего, истец требует признать незаконными решения государственной экзаменационной комиссии ЮУрГУ в части присвоения выпускникам квалификации «пилот» и выдачи им дипломов о среднем профессиональном образовании по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов».

Если суд встанет на сторону прокуратуры, то дипломы будут аннулированы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.02.19

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