В понедельник оценят, готов ли Челябинск принять саммит ШОС и БРИКС

В Челябинске ждут комиссию по подготовке к саммиту ШОС и БРИКС.

Напомним, о предстоящем визите московской комиссии губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал еще на итоговой пресс-конференции в декабре минувшего года. «Облетная группа» прибудет в Челябинск в понедельник, 15 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот день запланированы совещание руководителя комиссии, советника президента России Антона Кобякова с руководством региональных управлений МВД, Росгвардии и ФСБ, а также объезд Челябинска. Правда, как признал глава региона, ощутимых изменений московские чиновники не увидят. Зато руководство региона намерено показать, как ведет подготовку к саммиту.

Так, советник председателя общественной палаты региона Андрей Минченко сообщил на днях в Facebook о встрече с заместителем министра экономического развития области Антоном Бахаевым. «Ситуация по ключевым объектам следующая: конгресс-холл на набережной проектируется именно в том виде, как он представлен в архитектурной концепции, победившей на конкурсе. – Проект будет готов в феврале, разрешение на строительство – март, апрель, строительные работы начнутся незамедлительно. Стоимость объекта ожидается порядка 9 миллиардов рублей, – написал г-н Минченко. – Проект реконструкции аэропорта готов и уже находится в Главгосэкспертизе. Строительство аэровокзала оценивается в 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Аэродромный комплекс будет реконструирован за счет федеральных средств, порядка 2,7 миллиарда. Ведется строительство частного конгресс-холла на улице Труда. Строятся 6 отелей, порядка 400 новых номеров. Готов проект нового общежития ЮУрГУ на 1 тысячу 500 мест, которое планируется построить к саммиту за счет федеральных средств».

Правда, большая часть бизнес-сообщества по-прежнему не торопиться вкладываться в подготовку к саммиту, ожидая более четких сигналов из Москвы. Возможно, окончательное решение предприниматели примут по итогам визита «облетной группы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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